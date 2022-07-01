涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，被檢方依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴。新北地院今召開審理庭，高嘉瑜在律師李永裕陪同下，以證人身分出庭，與林秉樞直面近5小時，雙方在庭上展開激烈言詞交鋒，高嘉瑜透露，林的律師故意拖延訴訟，勘驗跟案情無關的內容，不斷羞辱她，對她造成傷害。對此，林的律師團回應，無意羞辱刁難，只是要釐清事實。

據了解，庭訊期間曾爆發2次衝突，高嘉瑜陳述林秉樞情緒失控常抓狂，動不動就威脅要發動網軍等，未料卻被林的律師團制止，高不滿提高音量持續陳述，對方也持續高分貝出聲制止，李永裕見狀疾呼「怎麼可以凶證人」。

雖然審判長出言警告，林的律師團仍在反詰問高時，為了確認林與高的交往程度，不斷詢問高，雙方的對話內容，逐一確認「愛你、想你」等曖昧字句，檢察官見與起訴事實無關，立刻提出異議，林的律師見狀則撤回，但一直重複確認私密對話，令高嘉瑜無法忍受，高一度氣憤稱對方律師舉止是在譴責家暴受害人，審判長見狀也依《法院組織法》警告林的律師。

庭訊後，高嘉瑜也受訪表示，她覺得被告律師故意拖延訴訟，朗讀無關案情的內容，還不斷在庭上羞辱她，令她非常煎熬，雖然她是公眾人物，不希望私事被大眾檢視討論，但知道受害者不只有她，為了不讓其他女生受傷，她決定讓事情曝光、負起責任，讓林秉樞不要再去傷害別人。

高嘉瑜強調，林秉樞至今仍不承認罪行，不斷用律見、移送過程放話傷害她，甚至第一時間跟媒體說，是她拿刀對著他，所以才出手毆打，說出種種種種非常離譜的辯詞，甚至還跟法官說是模仿電影情節，鬧著玩的，她覺得非常離譜，也凸顯他根本沒有誠心檢討反省，因此希望法官用最嚴厲刑度懲罰，讓他得到應有制裁，不要再有下個受害者。

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