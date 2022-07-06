女星黃嘉千2006年與加拿大籍老公夏克立結婚，兩人育有一女，一家三口幸福模樣令外界稱羨不已，如今驚爆16年婚姻走向盡頭，如今正在打離婚官司，還是由黃嘉千「提告」，令外界跌破眼鏡，過去訪談中黃嘉千提起感情細節，提到因螢幕形象多是丑角，所以遭外人嘲諷夏克立「太過善良」，才會娶黃嘉千。

黃嘉千是歌手身分出道，後來轉戰戲劇圈，出演角色大多都是搞笑詼諧類型，以「女丑」不計形象的扮醜演技走紅，成為許多作品的金牌綠葉，2005年她拍攝喜劇《艾曼紐要怎樣》和加拿大籍的夏克立相戀，隔年兩人在加拿大完婚。黃嘉千2019年曾上節目《台灣亮起來》透露當時第一次約會地點是在淡水，約會途中還被路過的婆婆媽媽認出來，當下調侃她「哎唷，黃嘉千也會交男朋友喔？」

夏克立聽到後問黃嘉千：「他們為什麼要這樣講妳？妳很漂亮。」黃嘉千回憶路人可能因為她常出演女丑，因此覺得她私下交不到男朋友，她不介意反倒露出甜蜜笑容：「所以他（老公）也是看外表！」不過黃嘉千也坦言，很多人跟夏克立說：「你人真的很好，娶黃嘉千，你真的是…不是看她外表，你就是愛她，真的你人很好，心地很善良，是看內在的一個人。」很多人還會擺出同情夏克立的表情，面對這些略為貶低她的聲音，黃嘉千都笑笑面對，沒有動氣。