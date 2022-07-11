藝人黃嘉千6日承認將與加拿大籍老公夏克立打離婚官司，夏克立友人率先開戰，10日指控黃嘉千5大罪狀，心疼夏克立在台灣是「外配弱勢」；男星竇智孔則聲援黃嘉千，教訓夏克立「情緒失控都不能有傷害對方的行為」。稍早，與黃嘉千私交好的女星郎祖筠，也在臉書間接透露女方的朋友「手中有證據」，只是忍著不發，引起網友熱議。

郎祖筠今（11日）在臉書PO一張天秤和法槌的照片，表示：「『真相』到底是在激動亂噴的『友人』爆料裡，還是在默默關心、隱忍不發友人們手上的證據中呢？讓我們繼續看下去！」疑暗示夏克立友人的控訴不一定全部屬實，也透露黃嘉千的朋友其實有證據，只是目前選擇不爆料。

此文一出，馬上掀起熱烈的討論，郎祖筠看到有網友貼出「善惡到頭終有報、只爭來早與來遲」的圖，給了肯定的回覆：「沒錯」，另名網友也留言：「知道的太多也真的麻煩」，郎祖筠則回：「噓～要說在刀口上！」，不過也有網友表示：「為了孩子，私下調解吧，何必如此不堪？」郎祖筠見狀，直接地回：「沒發現女方都沒說話嗎？」

黃嘉千、夏克立16年婚姻生變，女方透過律師證實，坦言做出這個決定與過程相當艱難，盼外界勿傷及無辜的孩子；夏克立友人Naiyuan Lin則發文列出黃嘉千的5大罪狀，控訴她逼夏克立自願簽分居文件才給生活費、夏克立返台隔離期間不聞不問、沒替夏克立澄清緋聞、婚姻諮商強勢、財產都在黃嘉千名下等，心疼夏克立的母語非中文，要找律師根本難上加難，簡直是外配弱勢。