新竹市一名林姓男子去年在早餐店遇見一名正妹，上前搭訕不成，竟出手動粗，扯斷女子的手鍊還害其手肘扭傷。新竹地院審結，依犯傷害罪，處林男3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

檢警調查，林男2021年11月17日間清晨5時許前往新竹市一間早餐店消費，見等餐的女子面貌姣好，出言搭訕未果，便突然出手緊抓該女的雙手，還扯壞女子手上配戴的手鍊，至左手肘扭傷，女子則被突如其來的舉動嚇到放聲大叫。警方獲報趕到現場，調閱路口監視器，確認林男的犯行，訊後將其移送地檢署偵辦。

檢方偵訊時，林男均坦承不諱，其說詞與被害女子指稱大致相符，並有偵查報告、醫院診斷書、監視器畫面翻拍照片及手鍊斷裂照片等，足以認定林男有罪，遂向法院聲請簡易判決。

新竹地院簡易庭法官認為，林男已經是成年人，僅出於戲謔而出手抓握被害女子的手肘害受傷，絲毫不尊重他人，考量其犯後坦承犯行，及犯罪情節、手法等一切情狀，依傷害罪，處3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。