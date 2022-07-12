以李姓兄弟為首的9人討債集團，手段凶殘，多次暴力凌虐欠債的民眾。其中，A男只因欠下3萬元，竟遭李男等人以高爾夫球塞肛門、綠油精抹下體逼自慰，還以布丁灌腸再命他拉出來塗抹吐司吃掉，甚至錄下30小時的性虐待過程。台南地方法院審理後，依加重強制性交、傷害等罪，判處李姓兄弟3年10月、16年，其餘共犯各處9年2月至9月不等。全案可上訴。

判決指出，2020年3月A男向該討債集團借3萬元，僅因第2次利息延遲未付，就被毒打一頓，還載到台南一間麻糬工廠地下室凌虐。期間，李男問A男有沒有強姦一對雙胞胎姊妹，對方說沒有，引發李男不爽，將A男押到高雄路竹某處，強脫褲子要求跪著屁股抬高，硬塞二氧化碳鋼瓶及高爾夫球到對方肛門，讓被害人痛到哀嚎。

李男還3度用布丁對A男灌腸，並要求對方將布丁拉到吐司上再吃掉，也曾要求A男尿在奶茶上喝掉，甚至用綠油精塗抹對方下體命其自慰，讓其他人在旁邊觀看。

審訊時，李男雖坦承使用高爾夫球塞被害人肛門，但辯稱「因A男強姦其朋友的姊妹且騙錢不還，才用這種手段處罰他」，且因高爾夫球太大塞不進去，「只塞一部分」。

至於布丁灌腸一事，李男也說，「當時A男將100元紙鈔藏在肛門內拿不出來，身體不舒服，希望在場的人幫忙取出，這些都是經過A男的同意，並非強制性交。」

不過，由於多名同夥均目睹、指證李男性虐A男的犯行，檢警也扣得該集團錄下性虐過程的影片，法官不採信李男的辯解，仍依加重強制性交等罪重判。