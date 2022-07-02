楊曜坦言現在的工作與生活找到了平衡點，他將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，也暗示會爭取2024年立委連任。（張茂雄攝）

澎湖籍的民進黨立委楊曜在2日凌晨3時24分突然PO文表示，他在5年前第一次經歷「睡不著」的問題，出現焦慮、失眠的問題，挺過2020年立委選舉。本屆立委任期與助理團隊經過痛苦困難磨合之後，創造出比之前更好的問政成績回饋選民的支持，現在的工作與生活找到了平衡點，楊曜也暗示將在2024年的立委職務上爭取連任，為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力。

楊曜在臉書表示，他從小一沾上枕頭就會睡著，每天想睡幾個小時由自己和雙耳大閙鐘一起決定，鬧鐘如果罷工就會睡過頭。五年前第一次經歷所謂的睡不著，從此成為習慣，長期的焦慮與失眠伴隨著疲憊，讓他撐過了5年。並在混亂的2020年選戰步調中，挺過飽受年改衝擊的立委選舉。

出現焦慮、失眠症狀，晚上睡不著、白天疲累不堪。楊曜依舊天天搭著早班飛機到立法院開會、晚上照常出席在地的各種活動，並且在活動結束後回合界老家陪陪媽媽，表面一切如常。但是，病狀出現對他的生活就是一埸惡夢。

楊曜說這屆任期和助理團隊，經過了一段痛苦困難的磨合過程，不僅改變團隊運作模式，還進行細部分工、提高工作效率，雖然焦慮、失眠與疲憊依舊是日常，但是創造出比之前更好的問政成績，來回饋澎湖鄉親的支持。

楊曜不諱言，這種改變讓他打消宣布放棄連任、提前退休的想法，現在的工作與生活找到了平衡點，他將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力。至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了。