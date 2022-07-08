民進黨新北市長人選先前懸而未決，導致綠營基層焦慮，今傳出前交通部長林佳龍已點頭參戰新北市長。對此，新北市議會會民進黨團總召集人、市議員陳啟能表示，歡迎有經驗、能力的林佳龍帶領新北市重返榮耀，新北市是全台最大直轄市，人口最多、靠山臨海，產業發展型態與台中市相似，希望藉由林佳龍的經驗帶領新北飛揚。

陳啟能表示，林佳龍是野百合學運世代的領袖，擔任過立委、台中市長、交通部長，行政和立法經驗豐富，長期與民意站在同一線，對於自由、真相捍衛絕不輕言妥協，因此林若出戰新北市長，黨團是非常有信心，也期盼盡快與市長候選人團隊合作。

民進黨團副總召集人李倩萍說，林佳龍擔任台中市長期間，曾有民調統計「台中市施政民意調查」，超過5成市民都滿意他的施政表現，有約7成為身為台中市民感到光榮，可見他是認真、肯做事、願意承擔責任的政治人物，現在新北市就是需要帶給市民光榮感的市長。

陳啟能補充，民進黨在新北市長期耕耘，經驗、服務深受選民肯定，市政監督、服務基礎不曾鬆懈，林佳龍若參戰新北將可迅速回應市民期待，解決市民問題。