民進黨新北市長參選人底定，林佳龍動作頻頻，他昨天還在臉書隔空嗆聲，指新北建設缺少一個雄心壯志的市長，並表示要向現任市長侯友宜下戰帖，不過對於林佳龍的隔空喊話，侯友宜則是冷處理，僅表示會全力以赴做好市長現在的角色，好好做事。

不過侯友宜昨天在節目上的「繼續承擔」被解讀為表態競選連任，對手林佳龍也諷刺他對於連任與否一直很「神秘」，侯友宜仍保持一罐態度回應，他說自己每天努力認真推動新北市的市政工作，未來還是會保持這樣的熱誠，繼續承擔對新北市民的責任。

侯友宜也說，選舉只是一個短暫的時期，最重要的是把握當下，好好把自己的角色工作扮演好，因為自己現在是新北市的市長，好好做事情、拚市政，這才是市民更希望他努力去做的，他也要讓市民看見新北市不斷的在成長跟茁壯。

至於林佳龍說林口跟五股交流道擴建，侯友宜過去解決不了，是自己在交通部長任內完成一事，侯友宜則是回應林口交流道的塞車長年以來一直都沒有解決，當時交通部只提出了解決桃園市南出的匝道口，完全厚此薄彼，漠視了林口人的聲音。

侯友宜甚至打臉林佳龍，他說林口交流道擴建核定是在去年7月，當時林佳龍已經離開交通部了，至於五股交流道更是早在105年的5月25號就自投預算提出了一個改善工程計畫給中央，這跟108年交通部的林部長到任又有什麼關係？

侯友宜還說，很多事情在面對選戰的過程當中，真的要打一個比較高規格、有品質的選戰，以此暗諷林佳龍為了選舉，把時空背景不對的事情湊在一起講，往自己臉上貼金；他強調，面對很多事情「新北市長侯友宜」一定還會繼續努力拚下去，把沒有完成的事情全力以赴。