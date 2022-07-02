11縣市大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

今晚至明（3日）對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對11縣市發布大雨特報，此外低壓帶盤據台灣，明天各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，低壓帶將持續影響至下周三（6日），下周四（7日）起太平洋高壓增強，各地有望恢復夏季型的天氣型態。

中央氣象局晚間8點20分針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明天上述地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局表示，明天台灣仍處於低壓帶環境中，各地天氣不穩定，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨出現。溫度方面，明天各地夜晚清晨低溫約25、26度，白天高溫約31至33度，沒下雨時感受上較悶熱。

2日、3日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，雙颱「芙蓉」、「艾利」距離台灣相當遙遠，雖然不會帶來直接影響，卻讓台灣陷入大範圍低壓帶中。

預估下周三前低壓帶都盤據在台灣附近，導致天氣不穩定，加上偏南到西南風帶來較多水氣，迎風面的南部、東南部地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也容易有熱對流發展，帶來較大範圍的短時強降雨，局部地區累積雨量有機會達到大雨甚至短時豪雨等級。

下周四起太平洋高壓逐漸增強，各地有望恢復夏季型的天氣型態，上午大致為多雲到晴，午後山區有熱對流發展帶來局部雷雨，而這樣的天氣將持續一段時間，有機會維持到下個周末（9日、10日)，甚至再下一個禮拜。