（取自林姿妙臉書）

7月2日到8月14日冬山河親水公園，2022宜蘭國際童玩節，帶著滿滿的春青回憶與感動回來了！宜蘭縣長林姿妙表示，讓我們再度「童在一起」，留下最棒的夏日美好回憶！

林姿妙在臉書寫道，「雨停了~YA」，聽到園區裡大小朋友們開心的說著，臉上露出開心的笑容，磅礡的午後大雨，在開幕式前就停了下來，一種自然的幸福感從心中油然而生，是最純粹的那種感動！

林姿妙介紹，全台首創結合水陸空三大舞台開幕展演，結合火舞、雷射、LED火光科技，融入高空特技及水上芭蕾、煙火秀，跨越空間的三維視角展演秀，讓大家看的目不轉睛，也為全國好朋友最期待的童玩節拉開序幕！

林姿妙邀請全國大小朋友，7月2日到8月14日到冬山河親水公園 超時空探索、酷樂一夏，體驗各項水陸空遊戲設施及展演秀，一定要來唷！讓我們再度「童在一起」，久等了宜蘭國際童玩節回來啦！留下最棒的夏日美好回憶！