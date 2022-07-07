響應環保！宜蘭縣長林姿妙今(7日)在臉書透露，配合環保署宜蘭率全國之先，加碼推出「宜蘭縣自備環保杯加碼抽大獎活動」，只要自備環保就可以享業者折抵5元優惠、上網登錄交易明細還可以把大獎抽回家。

炎炎夏日到來，林姿妙在臉書談到，大家來一杯透心涼手搖飲的同時，也要記得減少塑膠杯或紙杯之使用，節能減碳做環保，為兼顧後疫情時代的經濟發展與環境永續，請鄉親一同自備環保餐具及環保杯減少垃圾產生，期盼民眾、業者都能攜手減塑愛地球，一起守護宜蘭好環境，加油。

林姿妙透露，即日起至8月31日止自備環保杯上網登錄交易明細，就有機會抽到65吋液晶電視及環保標章旅店住宿券，省錢又環保。而現在全國大小朋友最關注、引頸期盼的2022童玩節當然也要一同響應，在園區內購買飲料自備環保杯更享有二倍的好康10元！

而該活動獎品包含：65吋液晶電視、頭城農場平日雙人房住宿券、光腳丫宜蘭民宿平日雙人房住宿券、礁溪老爺酒店平日午間休閒一日遊券、頭城農場園遊券、光腳丫宜蘭民宿500元折價券、頭城農場下午茶餐券、太平山國家森林遊樂區門票(雙人)、冰霸杯、統一超商百元禮券。