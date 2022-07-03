加密幣上半年重大利空不斷，導致總市值大跌60％，蒸發1.3兆美元，剩下總市值連9,000億美元也不到。儘管如此，剛踏入下半年，又有一家加密幣經紀商暫停所有活動，為市場前景再蒙上一層陰霾。

上半年重大利空包括韓國區塊鏈業者Terraform Labs的穩定幣TerraUSD和其關聯代幣Luna崩盤，美國加密幣貸款平台Celsius暫停客戶提款與轉帳，新加坡加密幣對沖基金Three Arrows Capital破產。

據CoinMarketCap資料，加密幣總市值從年初約2.2兆美元持續下滑，到6月30日止已跌破1兆美元大關，來到約8,614億美元。

加密幣總市值在1月8日跌破2兆美元後，一直試圖收復此水準。雖然3月底到4月初有站穩2兆美元的態勢，但其後整體走勢就江河日下。

其中最具代表性的比特幣，從3月底每枚逾4.7萬美元開始急跌，6月中跌破2萬美元大關，30日收盤不到1.9萬美元，上半年累跌59.5％，市值不到3,650億美元。若以其去年11月約6.9萬美元頂峰計算，迄今累跌逾七成。

研究公司Finbold最新報告指出，比特幣等加密幣價格上半年腰斬，已導致持有加密資產的投資人大失血，尤其持有比特幣價值逾100萬美元的百萬富翁人數，上半年銳減近70％。

但加密市場仍不斷傳出利空消息。才剛踏入下半年，美國加密幣經紀商Voyager Digital就在1日宣布暫停所有交易、存款、提款、和紅利積點獎勵等活動。

其執行長艾爾里希（Stephen Ehrlich）說：「這是一個非常艱難的決定，但就目前市場狀況來看，我們相信這是正確決定。」

他強調暫停所有活動，是為公司爭取更多時間去跟不同利害關係人，找出策略性替代方案，公司會在「適當時機」提供更多相關資訊。