六月中，南韓防彈少年團（ＢＴＳ）宣布單飛不解散，震撼了全球樂壇。他們是當代的天團，七位年輕人為南韓貢獻的ＧＤＰ，相當於排名第六大的南韓企業。

五月底，他們才受邀到白宮演說。專長在簡報的高階主管教練威士曼（Jerry Weissman）在富比士雜誌（Forbes）指出，防彈少年團隊長金南俊的演說技巧，對需要登台演說的人來說，是很好的學習範本。

威士曼分析，任何演說或簡報的兩大必備要素為「訊息內容」與「呈現者」。金南俊的故事以及述說的方式，都很值得效法。

之前防彈少年團也曾受邀到聯合國，針對全球年輕人所面對的問題進行演說。當時金南俊為了強調當代青年的危機，他說了自己年少時的故事，情節吸引人，也打中了核心議題。

「回首當時，那是我開始擔心其他人對我的想法，並且透過他人的雙眼檢視自己的時期。我晚上再也不抬頭看向星空，也不再做白日夢了。我試圖將自己塞進他人所製造的框架中。很快地，我不再訴說自己的想法，而是聽從別人的聲音。沒有人會說出我的名字，我自己也不提了。」金南俊說道。

接著，他提到了轉變。他如何透過專注於音樂，與其他團員創造連結，並迎來巨大的改變。

他說：「也許我昨天犯了錯，但昨天的我仍然是我。今天的我就是我，與我的錯誤同在，明天的我可能會變得更睿智一點，而那也會是我。」「我終於學會愛過去的我、現在的我，還有未來我希望成為的樣子。」

最後，他將這些訊息由個人，擴大到數百萬名的年輕人：「我想要問你們所有的人，你們叫什麼名字？什麼會讓你們感到興奮，心臟止不住地跳動？告訴我你們的故事。」「無論你是誰、來自哪裡、你的膚色、你的性別認同是什麼，說出你自己的看法。請透過說出你的想法，找到你的名字和聲音。」

在六分鐘的演說中，他的眼神有力地與聽眾接觸。他把低頭看稿子的時機點，精確地抓在說話停頓之時，沒有任何邊說邊看的瞬間。這個簡單的演說技巧，讓他看起來充滿自信。

此外，金南俊適時斷句，讓他的字詞組成完整的聲音，有抑揚頓挫的節奏。跟他在唱歌時一樣，停頓讓歌詞更容易被聽懂。

威士曼總結，金南俊的話語就跟歌聲一樣動人。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘431期》)