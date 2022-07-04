台北市立動物園再添新生兒，喜迎弓角羚羊寶寶「卉穎」，弓角羚羊族群距離上次誕生新生兒，已是4年多前的事，終於等到新生寶寶，保育員表示，6月6日出生的「卉穎」是個好奇心旺盛的活力寶寶。

為紀念這重要的時刻，園方頻繁透過影像，紀錄親子間互動的珍貴畫面，而在最近的拍攝過程中，意外發現群體裡的一隻雌性弓角羚羊，很愛搶當主角，總是一個MOVE擋住關鍵好畫面，這出乎意外的舉動，讓工作人員好氣又好笑，也意外成為拍攝現場的小彩蛋。

園方指出，弓角羚羊「池卉」順利產下一隻雌性寶寶，6月6日出生的「卉穎」現在已經能正常的吸吮母乳，還喜歡趴臥在入口處休息納涼，近期更發現「卉穎」開始能慢慢跟著媽媽的腳步移動，並學習如何食用固體食物，對於周遭的環境越來越熟悉，總是在戶外活動場活蹦亂跳，健康狀態良好。

為紀錄下媽媽與寶寶間的互動，保育員特別拍攝了許多畫面，但每每檢查影像是否有遺漏時，總會發現畫面中多了位愛搶鏡的成員，原來是家族中的另一隻雌性弓角羚羊，總是在「池卉」、「卉穎」身邊徘徊，並時不時出現在攝影鏡頭中，甚至擋住許多「池卉」、「卉穎」母子的互動畫面，搶鏡的模樣讓希望拍到珍貴畫面的工作人員，簡直哭笑不得。

保育員指出，為了讓羚羊寶寶能健康長大，會定期幫媽媽補充所需的養份，確保小寶寶能吃到充足的母乳。

園方表示，弓角羚羊雖為群居動物，但家族中的成員並不會出面保護新生寶寶，只有媽媽會主動捍衛孩子，由於「池卉」屬於個性較為強勢的個體，因此在寶寶出生後，絕大部分的時間都待在「卉穎」身旁。

不僅如此，保育員發現，為母則強的「池卉」警覺性也相當地高，只要一有任何風吹草動，就會立刻奔回「卉穎」身邊，目前，弓角羚羊寶寶「卉穎」正穩定的成長中，相信活力旺盛的牠，不久後就能在戶外活動場與大家見面。