為超前部署將來可能的猴痘本土疫情，疾管署日前召開專家會議敲定採購抗病毒藥物Tecovirimat，目前已進到最後洽談階段，不過到貨數量與時間點仍未定，疾管署副署長莊人祥透露，目前第三代天花疫苗也正積極籌備採購，但可以確定藥物會比疫苗先到。

目前共有四款藥物可以治療猴痘，分別是Tecovirimat、Cidofovir、Brincidofovir與Vaccinia Immune Globulin Intravenous (VIGIV)，其中Tecovirimat是今年才剛被歐盟藥品管理局（EMA）核准用於治療天花的抗病毒藥物，可治療正痘病毒屬的天花、猴痘與牛痘。

疾管署日前召開猴痘專家會議討論抗病毒藥物採購事宜，敲定購買Tecovirimat以備不時之需，莊人祥表示，國際間共識認為，治療猴痘僅需這四款藥物其中一款藥，經專家綜合考量後決定採購Tecovirimat，目前進度已到最後階段。

至於購買數量與到貨時間，莊人祥表示還未確定，不過可以確定會比第三代天花疫苗還要早，不過Tecovirimat到貨後僅會提供給免疫力較差的族群使用，因為感染猴痘的輕症個案，大多不需要使用抗病毒藥物就可以復原。

莊人祥說，治療猴痘目前並無所謂的特效藥，在全世界感染的數千例中，也鮮少傳出死亡個案，依據傳染病防治法，無論是藥物或是疫苗，在有緊急公衛需求時都可辦理專案進口，且猴痘藥物與疫苗在國際間非EUA（緊急使用授權）產品，因此來台前不一定得先取得EUA，可直接辦理專案輸入。