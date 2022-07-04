台新金控6月2日申讓136萬多張彰銀持股，7月4日一個月有效轉讓期滿，由於這個月來彰銀股價從18.05元一路回檔，7月4日收在17.4元，期間跌幅3.6％，結果連1張也未完成轉讓，因此4日已再二度公告申讓，有效轉讓期間7月7日至8月6日。

台新金目前持有彰銀股數214萬張，這次申讓136萬多張，轉讓方式包括兩個部分，即一般交易10萬4,885張，及鉅額逐筆交易125萬8,628張，有效轉讓期間為6月5日至7月4日，但至期滿沒有任何1張持股轉讓。

台新金二度公告申讓的未來一個月有效轉讓期間，申讓股數及轉讓方式均比照原內容，接下來就看彰銀股價表現如何，決定能否順利完成轉讓。

台新金2021年先出售2億股支應合併所需資金，2022年展開第二階段處份，發行已種記名式交換特別股，發行總股數3億股。這次申報轉讓136萬多張，未來全數順利完成轉讓後，台新持有彰銀股份，將從目前214萬多張減至77萬多張。