合一(4743)6月認列新藥簽約金，單月營收超越去年全年度，股價一飛沖天鎖在漲停板174元，成功匯聚多頭人氣，浩鼎(4174)董座出面說明後，今日擺脫頹勢，一度大漲8%左右，新藥族群揚眉吐氣，個股紛紛揚升，股王藥華藥(6446)多頭企圖挑戰500元大漲，寶齡富錦(1760)也守住季線位置，上市櫃生醫指數漲幅都超過1%。

分析師指出，浩鼎董座出面說明，對Globo H為標的之新藥有全然的信心，並全力積極開發中，激勵今日晨盤股價大漲，也穩定了生技股信心，合一6月營收年增114倍，也讓生技股多頭回籠，雖然生技股很多都沒有基本面，但已經有不少個股有藥證及授權等等，在電子大漲的情形下，生技族群未必會漲，不過，大盤未完全翻多的話，生技仍將會是資金選擇的避風港，優質的個股拉回不妨逢低布局。

合一挾著認列旗下新藥FB825授權國際藥廠簽約金入袋，6月營收衝至10.04億元，超越去年全年度，並創歷史新高，月增181倍、年增114倍；上半年營收10.37億元，年增42.7倍。今日股價開高走高，鎖在174元，至10:30，買單超過2500張搶著要買，同集團的中天(4128)表現也不弱，股價漲幅在6%以上。

市場關注的合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥ON101，在美國以醫材510(K)送件，目前已經完成補件，目前尚未獲得美FDA回覆，若照2022年美國目標審查時程約108~120天，有機會7月獲得醫材510(K)結果。大陸藥證則在5月提出意見諮詢回覆，已在5月提出意見諮詢回覆，並檢送三批次樣品至北京，待中檢院收件後進行檢驗後，依規定完成補件資料，並於80個工作天完成補件。另外，已獲得越南衛生部藥品管理局(DAV)正式受理註冊申請(NDA)。