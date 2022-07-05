從今年4月份開始進行「考古篩洗」工作，並讓民眾參與體驗發掘過程，與史前標本近距離接觸，參與的民眾跨越不同年齡層，有親子、學生、退休人士及文史工作者等。(十三行博物館提供)

新北市立十三行博物館辦理為期1個月的「考古篩洗」工作，在取自於植物園考古遺址的土塊中，發現相當數量的史前陶片、石器、玻璃珠、魚骨、碳化稻米等遺物，其中更篩洗出一件台灣極為罕見的「多環形玉玦」，讓參與工作的同仁與民眾感到十分振奮；館方表示，多環形的玉玦非常稀有，先前出土的玉玦也僅為單環形，可見其珍貴性。

十三行博物館保存取自於植物園考古遺址十三行文化層的土塊，由考古學家劉益昌教授團隊發掘；為進行考古遺址土塊研究及推廣公眾考古，從今年4月份開始進行「考古篩洗」工作，並讓民眾參與體驗發掘過程，與史前標本近距離接觸，參與的民眾跨越不同年齡層，有親子、學生、退休人士及文史工作者等。

其中就讀東吳大學的姚同學表示，印象中到博物館參觀，都只能透過櫥窗觀賞文物，沒想到現在竟然有機會在土塊中親手篩洗出具有千年歷史的標本，感覺非常神奇。

而整個篩洗活動最具「亮點」的成果，莫過僅此一件且狀況完整的「多環形玉玦」，十三行博物館表示，多環形的玉玦非常稀有，台東縣卑南考古遺址曾發現類似的文物，而植物園先前出土的玉玦也僅為單環形，可見其珍貴性，且這件玉玦尺寸較十三行考古遺址的人獸形玉玦還要大，玉質厚實，相當難得。

十三行博物館後續將進行土塊篩洗遺物清理、編號、測量、登錄、造冊等工作，挑選紋路清晰且具數位化價值之標本進行拍攝，納入典藏並於「十三行數位博物館」網站展示，讓大眾可以用最便捷的方式，認識考古文化資產。