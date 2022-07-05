減少農業廢棄物焚燒造成空污，為逆轉氣候變遷做出貢獻，朝陽工設系USR獲選天下第二屆U20國際青年論壇最有影響力獎。（朝陽科大提供）

彰化縣大村鄉生產的巨峰葡萄遠近馳名，但每年約1500噸廢棄葡萄藤枝讓農民很頭痛。朝陽科大工業設計系師生深入社區，將廢棄葡萄藤枝燒製的生物炭變成盆栽、飾品、線香、手工炭皂等，促進農村再生。

大村鄉是葡萄的故鄉，巨峰葡萄露天栽培面積逾400公頃，每年產出約1.4萬噸的葡萄，夏果、冬果催芽前剪除大量枝條，成為農業廢棄物，葡萄藤枝破碎處理費很貴，且即使破碎後堆肥腐化成效仍太慢。許多農民只好拿個大鐵桶露天燃燒葡萄藤枝，造成空污也沒辦法。

朝陽科大工設系USR團隊進入大村鄉之後，研發出可燃氣體完全燃燒、近乎無廢氣產生的新型炭化爐，讓燃燒農廢的過程更環保，同時提升悶燒葡萄藤後「生物炭」的生產率及穩定度，約每4公斤葡萄藤就能產出1公斤生物炭，燒出來的生物炭可二次加工做成盆栽、炭立香、炭線香、耳環飾品與手工炭皂等。

值得一提的是，巨峰葡萄廢棄葡萄藤做成的環保炭香，現在已是彰化縣大村鄉五顯大帝開基祖廟─埤腳村五通宮的供佛聖品。五通宮除了將「葡萄藤環保炭香」放在廟內使用之外，也作為其他宮廟到訪時的特色餽贈禮物。

朝陽科大工設系漂亮地將廢棄葡萄藤製成生物炭文創商品，減少農業廢棄物焚燒造成空污，為逆轉氣候變遷及推動綠色經濟循環做出貢獻，不但獲選天下第二屆U20國際青年論壇最有影響力獎，更以「連動式植生牆照護系統」榮獲IWIS國際華沙發明展金牌及ASIE美國科學暨發明展金牌。