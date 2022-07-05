柯有倫、柯有謙連袂出席相挺爸爸柯受良生前電影。（趙雙傑攝）

影迷引領期盼的台灣黑幫電影神作《少年吔，安啦！》問世30年，今(5日)晚舉行全新4K數位修復版首映，演員高捷、顏正國、李興文、游安順全員大集合。顏正國先前自導自演向該片致敬的電影《少年吔》，和合夥人爆出糾紛，他好心情未受影響，僅表示因為電影還在台北、台中上映，一切等電影下檔後再好好處理，「中間有很多誤會，我覺得大家平淡以之。」

顏正國30年前因案入少觀所，無法參加首映，昨心情激動說：「人生有多少個30年？當年我錯失首映、走紅毯等活動，沒想到30年後的今天，竟能重頭來過，不再有遺憾。」

片中最被影迷樂道的李興文在辦桌婚宴遭高捷開槍狙殺一幕，堪稱國片用真槍拍攝近距離爆頭第一槍，已成台灣影史經典畫面。李興文爆料高捷開槍的戲，因為沒有事先告知，他站一旁受到巨大槍鳴聲衝擊，耳朵差點失聰笑說，「差點要領殘障手冊。」高捷聽聞有些驚訝說：「經過30年，我在這裡鄭重向你道歉。」引來大笑。

另一場游安順在路邊攤暴打譚至剛，顏正國開槍營救的對手戲，暗夜槍響更是驚動警察提槍趕來現場巡視，大家回憶起來，仍心有餘悸。游安順說當年年輕氣盛，劇本也沒有太多台詞，所以拍攝的當下都是很真實的反應，「我就幹譙的很有層次。」近年都在拍電視劇的他，多半只是客串電影，很想念拍電影的時光，希望日後能帶給觀眾更多電影作品。

另電影中靈魂人物柯受良雖然已逝，但2個兒子柯有倫、柯有謙也連袂出席相挺，而高捷更是攜家帶眷前來觀賞。