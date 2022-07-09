電影導演朱延平獲頒卓越貢獻獎，從徒弟邱瓈寬手上接獲獎項別具意義，他一上台就說，去年金馬獎，他頒獎給師傅蔡揚名，今年從徒弟邱瓈寬手上接獲獎項，感動得說：「傳承的感覺真好。」他上台不改幽默風格，說老婆要他上台流2滴眼淚才好，但卻說自己感動得哭不出來：「年紀大，笑的時候才會流眼淚。」

這也是他繼1979年拿到亞洲影展編劇獎像後，相隔43年再拿到的第2座獎。朱延平特別感謝已逝世的老朋友許不了、孫越、陶大偉、豬哥亮、顧寶明，「沒有他們就沒有今天的他。」也感性謝謝謝「小朋友」們，包含郝劭文、釋小龍、顏正國等人，「他們跟我一起走過來，我才可以走到這。」朱延平也坦言比起和大牌明星合作，比較喜歡和童星以及新人合作，笑說：「拍大牌壓力太大了。」他也將接下兩岸影展電影交流的擔子，「我要接下李行導演的棒子，做一輩子的義工。」

身為朱延平的徒弟，邱瓈寬直說自己幸運，剛出道就跟著他工作，笑說曾經被罵過：「連屍體都演不好，妳還會幹嘛？」邱瓈寬認為當年電影環境複雜，朱延平承受很多壓力，他會用過人的智慧和藝術天分來解決；且一年拍了100多部電影，讓很多人都有工作有飯吃，幾乎每個人都受過他的幫助，直說：「他是電影圈的大家長。」