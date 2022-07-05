去年4月2日台鐵太魯閣號發生撞擊邊坡滑落工程車事故，事後朱姓土木技師受邀上電視節目，指控邊坡工程有偷工減料等言論，行政院公共工程委員會以朱違反土木技師倫理規範，記警告處分，朱不符提行政訴訟，台北地方法院認為工程會有箝制言論自由之虞，判朱勝訴，撤銷處分，可上訴。工程會主委吳澤成表示，依據朱提供的線索調查，沒有發現偷工減料問題，因此對朱警告處分，並非箝制言論自由，對於判決結果會上訴。

工程會今晚發布新聞稿指出，去年朱姓土木技師於電視節目發表邊坡工程有3米岩釘經偷工減料變成1.5米之弊端等言論，因涉及影響公共工程品質及安全問題，工程會極為重視，希能針對弊端工程立即改正。

工程會表示，經洽請該技師提供具體個案，朱僅表示爆料內容係台9線匯德隧道附近邊坡工程，並不知明確工程名稱或具體位置，工程會主動要求交通部公路總局、台灣鐵路管理局及花蓮縣政府全面清查，各機關均正式回函表示台9線和平至崇德段辦理之邊坡工程，查無所稱3米灌漿錨筋保護工項，足證朱姓技師事實上並不知有所稱工程弊端的具體個案。

工程會進一步表示，經上開查證後，因朱姓技師上述發言並無依據，屬未依土木技師應秉其專業判斷、實際經歷或查證相關事實的不當公開發言內容，確已逾越「土木技師倫理規範」之「土木技師應謹言慎行」的界線，依《技師法》第39條第1項第3款應予交付懲戒。案經由機關、專家學者及技師公會代表組成「技師懲戒委員會」，多數委員決議依《技師法》予以警告處分；該懲戒決議，亦經同由機關、專家學者及技師公會代表組成之「技師懲戒覆審委員會」多數委員決議維持。

針對地方法院行政訴訟一審判決對技師懲戒處分予以撤銷，工程會強調，將於法定期限內提出上訴。