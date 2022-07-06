台股加權指數6日開低在14,289.67點，權王台積電（2330）開在442元，股價疲軟，貨櫃三雄及台塑（1301）、南亞（1303）股價亦不振，惟面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）早盤逆勢大漲，漲幅6～9％，呈現跌深反彈。台股早盤小跌50點，呈現小幅震盪。

美債閃現衰退警訊、衝擊油價摜破100美元，市場如今預測聯準會（Fed）將會降息，促使科技類股跌深強彈，那斯達克指數、費城半導體指數大幅扭轉早盤重挫走勢，最終以上漲作收。

道瓊工業平均指數7月5日終場下跌0.42％（129.44點）、收30,967.82點。

那斯達克指數上漲1.75％（194.39點）、收11,322.24點。費城半導體指數上漲0.78％（19.19點）、收2,477.64點。

統一投顧指出，聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7％，仍處於高檔。但紐約原油價格重挫跌破每桶100美元關卡，通膨出現稍解契機。

雖然台股均線空頭排列，技術面相當弱勢，但均線負乖離過大，加上大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，在5日破底後，出現強勁拉升，低接買盤進場積極，短線有機會反彈。

但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作宜短不宜長、謹慎為之。選股建議以汽車零組件、綠能及儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。