ELIE SAAB 浮華金迷淡香精。（ELIE SAAB 提供）

設計師ELIE SAAB 於黎巴嫩貝魯特出生，自 10 歲起 ELIE SAAB 就清楚知道 自己會成為一位高級訂製服設計師。他堅持意念，並於 1982 年當時僅 18 歲的他創立了以自己為命名 的品牌-ELIE SAAB，以融合東方的簡約線條與西方的奢華元素，在 異國風情的薰陶下設計出一件又一件如魔法般的完美衣裳。

他的設計從皇室成員盧森堡王妃、約旦皇后，至西洋流行天后碧昂絲、好萊塢名模 Bella Hadid、巨星 Gwen Stephani、首位華人威尼斯影后鞏俐等女星， 都選擇穿上他的訂製服站上屬於自己重要時刻的紅毯。

光深深植根於黎巴嫩女裝設計師 ELIE SAAB 的靈魂中，他的所有作品都以光線和對 亮度的追求編織而成，從他對面料和絲綢的講究到針針刺繡後的光澤反射，從垂墜的女 性輪廓設計到應用於高級定制禮服上的每一顆的寶石，都能夠輕易感受到他對亮度及細節工藝的講究。

2011 年 ELIE SAAB 上市了首款香氛，巧妙的為 ELIE SAAB 女人們穿上隱形的嫁紗。 今年度 ELIE SAAB 再次邀請摯友兼最有才華的調香師 Francis Kurkdjian 助陣，為他再次施展讓女人更加發光的魔法，調配出令人驚嘆的香氛作品「浮華金迷淡香精」。

浮華金迷淡香精捕捉了黎明的芬芳，朝露滑過新鮮花瓣與果實，散發著晶透閃亮氣息。橙花一直是 ELIE SAAB 香氛作品主要的香氛元素， 有著濃郁感性的香氣，並象徵著純潔形象，精美的香味軌跡如同 ELIE SAAB 的精緻嫁紗般 細緻優雅。 最後透過從印尼廣藿香乾葉中提取的廣藿香油，再以溫暖麝香包裹後交織著琥珀，為香氣畫下句點。

瓶身外型以多角形立方體厚實玻璃呈現，靈感來源至以厚重玻璃製成的紙鎮。 如同寶石般精緻的刻面，披著金色外衣但卻通透晶瑩，瓶蓋上細緻襯著品牌 LOGO，瓶身中間以裹著金邊的象牙色標籤裝飾，外盒包裝採用相同的色調，盒子以 ELIE SAAB 高級時裝作品的象牙色為主軸色。