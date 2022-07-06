國民黨今舉辦「紀念七七抗戰八十五周年－戰爭與和平的省思」系列座談會，黨主席朱立倫致詞時重申，盼兩岸都秉持以和平為最重要目標，並要透過各種方式達到，絕不希望兩岸間再有軍事衝突或戰爭，或以戰爭為最終結果。

朱立倫以對日8年抗戰為例表示，戰爭是最不得已、殘酷與傷害最大的手段；俄烏戰爭後，全世界都關心亞太地區安全，尤其是台海安全，國民黨最終的目標當然是和平，只有當和平沒辦法達成時，戰爭是為強力捍衛國家利益不得已選擇。

談到8年抗戰，朱立倫說，從918事變到8年抗戰，在歷史詮釋上，的確有一些紛爭，但無疑的，當時8年抗戰，甚至更早中日之間大小紛爭，都是國民黨在歷史中扮演最關鍵與決定性領導的角色，歷史絕對不能被扭曲。

朱立倫表示，對日8年抗戰對國人來講，歷史傷痕非常嚴重，二次世界大戰也是世界最大的不幸，傷亡人數是歷史紀錄，尤其在中國戰場上，這對中華民國，包括台灣的今天，都有決定性影響。