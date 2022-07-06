路透社報導，根據一份內部備忘錄，自8月起美國零售業巨頭沃爾瑪將對運送到其倉庫與商店的貨物向部分供應商額外收取費用，以應付不斷上漲的燃油與運輸成本。

這一份美國沃爾瑪營運長（COO）兼營銷長（CMO）上周五發出的備忘錄表示，沃爾瑪將收取「由對方支付的提貨費」（collect pickup charge）和「燃油附加費」。

「由對方支付的提貨費」將根據沃爾瑪倉庫與商店收到的貨品成本按比例收取。燃油附加費則依據運送這些貨品的燃油成本計算。

一個多月前，美國最大零售商沃爾瑪以人力及燃油成本增加為由，下修了全年獲利預測。該公司表示，燃油成本比原先預期的高出1.6億美元。

根據《華爾街日報》報導，該備忘錄將針對沃爾瑪的「Valued Collect Suppliers」供應商。沃爾瑪表示，過去幾年來運輸業出現重大轉變且成本不斷升高，公司必須進行調整，這些改變讓公司得以與我們的Collect供應商一起分擔成本，並有助於我們對顧客履行「天天都便宜」（everyday low price）的承諾。