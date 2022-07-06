擺脫封控影響，氣立(4555)6月營收站上2億元，達2.02億元，突破去年6月高點，創單月歷史新高，月增32.02％，年增1.36％。氣立表示，隨著6月上海廠全面復工，氣立積極拉高產能去化積壓訂單，營收也回復去年旺季水準；此外，對於電價調漲所帶來的衝擊，氣立指出，由於公司持續精進設備，並注重節能、環保等面向，因此這次電價調整對於公司營運成本增加有限。

消費性電子產品製造設備的佈建攸關市場對於氣動元件的需求，日前爆出全球手機有上億支庫存，對此氣立表示，手機庫存多寡對於公司的產品銷售並不會帶來影響，主要影響氣動元件出貨的關鍵在於手機的「新品款式」多寡，新品款式越多，對設備的需求越大，產量及庫存沒有直接關係。

此外，大陸今年原本喊出GDP成長5.5％的目標，但由於受到疫情衝擊以及清零政策的影響，連帶使得年度GDP成長可能低於預期，也因此，大陸也開始祭出多項政策，希望能拉動經濟成長，使GDP與原訂目標不要差異太遠。

由於消費性電子產業是大陸重要的經濟支柱之一，因此也成為大陸執行刺激經濟政策的重點項目。例如，深圳市日前宣布擴大消費電子市場規模、鼓勵汽車消費、推動家電消費，並針對手機、穿戴裝置、智慧家電等產品依照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高2000元人民幣。而這些措施對於氣立而言短期或許不見急單，但長期來看，大陸以政策來鼓勵消費力的回升，將有助於消費性電子品牌投入更多新品研發，對於日後氣動元件產業營運穩定發展有正面助益。

氣立表示，今年受通貨膨脹及升息議題影響，市場預期智慧型手機、筆電等消費性電子產品需求不若往年，雖然智慧製造、5G應用及新能源車等產業發展趨勢維持向上，但全球市場景氣能否在升息循環後回到原先的成長軌道仍待觀察；整體而言，公司對於下半年的營運謹慎保守。