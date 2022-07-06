台北藝術大學李姓前宿舍管理員，去年6月駕駛賓士轎車衝撞學校行政大樓，警方循線追查上游販毒份子，順利逮捕林女到案，士林地院依違反《毒品危害防制條例》販賣第二級毒品大麻，判處徒刑2年，並沒收不法所得4萬元。

林女得知李男打算以28萬購買100公克大麻，轉而向上游詢價，從中賺取2萬元價差，再從李男手上收取元2萬佣金。去年6月7日晚上林女搭乘李男的轎車到新北投捷運站，與上游購買大麻，並裝在紙盒將給李男，藉以賺取2萬元佣金。

李男購得100公克大麻後3個月，因不滿學校開除他，吸食大麻、飲酒後，打電話到學校校長室嗆「如果見不到校長，要衝撞行政大樓」。警方在車內發現3包大麻花，立即展開追查，發現林女涉案。

判決指出，林女販賣第2級毒品，擴散毒品流通，考量販售對象僅1人，重量100公克，依法判處徒刑2年，4萬元犯罪所得沒收。

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