宏達電(2498)公布6月、第二季營收表現，6月營收受惠新款手機拉貨潮，月增達62.8%，惟累計第二季營收仍因缺乏新品貢獻，季減8.4%、年減25.3%。宏達電近期挾元宇宙話題，股價掀起一波漲勢，相較大盤的大幅度修正，堪稱抗跌股指標，惟今午盤後股價急速下殺，終場收跌6.26%、收在56.9元。

宏達電6月自結合併營業收入為4.95億元，月增加62.8%、年減少25.41%；累計第二季營收為10.08億元，季減少8.4%、年減少25.3%；上半年累計自結合併營業收入為21.13億元，年減少16.31%。

近來，宏達電積極跨界合作產業龍頭，打造完整的VIVERSE元宇宙生態系，包括與高雄市政府、桃園市政府、金融銀行業者、三大電信公司、以及台灣藝術與文化機構和多位創作者跨界合作共同打造VIVERSE元宇宙平台，另聯手余文樂ZombieClub，塑造Web 3.0全新型態元宇宙體驗；此外，也與萬代南夢宮影業共同推出原創IP「小鳥之翼」元宇宙美術館，預計後續將由HTC VIVERSE推出Nintendo Switch遊戲與VR體驗版本。

在藝術推廣上，宏達電也連續三年成為巴塞爾藝博會的官方VR合作夥伴，在今年的巴塞爾藝博會中呈現Albert Oehlen與曾吳兩位藝術家的全新合作作品，展示了兩位藝術家首次對虛擬實境的探索。

智慧型手機方面，宏達電推出睽違已久的自家全球首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，除了深入整合應用於VIVERSE平台外，更針對虛擬實境裝置進行搭配優化、完整相容VIVE Flow並展現其應用。