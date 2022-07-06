台北市政府以容積代金基金採購私有公設保留地，讓私有地主參與政府收購，據實價登錄顯示，台北市今年5月以4.5億元取得內湖金湖路旁1.4萬坪土地，每坪僅3萬元，由於不具開發效益，單價只有一般土地的零頭。

由於該筆土地位於台北市區、面積廣達逾萬坪，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，若市府徵收的土地可能價格達公告現值的二倍以上，但發生的機率甚低，通常這些公設保留地的地主多參與政府收購，得標價格約為土地公告現值的15％～20％。

按現行機制，台北市政府府會編列預算，標購特定的私有公共設施保留地，包括道路用地、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場用地等，由政府當莊家、價低者得，通常公設保留地的地主受限土地開發限制，與其放著不能兌現，有些會選擇就低價賣給政府。

曾敬德指出，根據北市府徵收的公告內容，政府招標時會要求所有權要完整，沒有設定他項權利與限制登記，同時會公告每標的價格為土地公告現值的15％或20％等，同時還可能設定持有時間五年以上，除非是繼承取得，手上有公設保留地要處分的民眾，需要特別留意相關規定。