高雄「城中城」大火後，高市府推動「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，內政部土地徵收審議小組會議6月8日召開第243次會議，並於7月6日核准。高雄市地政局表示，核准後將備妥文件通知所有權人，並依程序於7月中旬辦理公告區段徵收，總計公告30日。

依據高市府規劃，跨區區段徵收總面積約為15080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址(東側部分)12324平方公尺，城中城大樓所在街廓將闢建為公園；而七賢國中舊址(東側)土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地。

去年10月14日造成46死、41傷慘劇的高雄城中城大樓火警，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理，城中城大樓舊址5月20日已完成拆除，接續辦理鹽埕區公園新建工程，府北里也透過環境再生工程，可望為鹽埕區帶來新氣象，為鹽埕區創造優質綠意環境。

七賢國中舊址5月18日也拆除完畢，後續將由國家住宅及都市中心接手，出資打造「七賢安居」600戶的社會住宅，透過都市設計基準調整出合宜的開放空間，並另規劃增設1500坪的社福設施以及1000坪的青年共創空間，提供住戶及周邊設施優質完整的社福服務，打造社區共融精神的社會住宅社區。

「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」於公告期間被徵收土地所有權人可依個人意願，選擇全部領取現金補償、或全部申請發給抵價地、或部分領現金部分申請發給抵價地方式補償。

若為申請發給抵價地，市府將於公告期間內，於高雄市政府地政局土地開發處受理申請，請土地所有權人檢具抵價地申請書及相關證明文件申辦，或以掛號郵寄方式提出申請，未申領抵價地者，將於區段徵收公告期滿後15天內發放地價補償費，建物救濟金部分屆時亦辦理發價作業。