運動電玩遊戲商2K Sports本周公開最新作NBA 2K23的封面人物，傳奇球星麥可喬丹（Michael Jordan）將成為「喬丹版」以及「冠軍版」的封面人物。2K全球行銷副總對媒體說，麥可喬丹讓23號成為體育界最知名的背號，所以2K23的封面人物非他莫屬，遊戲裡至少會包括80年代和90年代的喬丹。這是喬丹第4度成為2K封面人物。
歷來2K電玩有「封面人物魔咒」的傳說，當上封面的球星不是受傷就是轉隊。第一個看起來像受到詛咒的是2K6與2K7的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal），他2006年在熱火拿下總冠軍，隔年就因膝傷缺陣35場，熱火成為50年來首支在季後賽首輪慘遭剃光頭的衛冕軍。
NBA 2K9封面人物賈奈特（Kevin Garnett），他幫助塞爾提克在2008年摘冠之後，隔年受到膝傷所苦而缺席所有季後賽。麥可喬丹2K11、2K12也是封面人物，雖然他是球隊老闆，但魔咒還是降臨在他的球隊，他所持有的山貓隊在2011-12球季打出史上最爛的7勝59負例行賽戰績。
杜蘭特（Kevin Durant）當上2K15封面人物，他剛拿下2014年度MVP，結果2014-15球季傷痛纏身，僅僅打了27場例行賽就提前報銷。厄文（Kyrie Irving）是2K18封面人物之一，遊戲發售前就在騎士爆發轉隊風波而加盟塞爾提克。2K系列近年採用多封面設計，因此也不是每個封面人物都會倒楣，另也有像布萊恩（Kobe Bryant）這種「逆天而行」取得成功的人（2K10封面，拿下2010年總冠軍與FMVP）。
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