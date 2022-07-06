這學校老師怨念很深？有網友發現北市某國中的校門外設置的家長接送區，原本是讓騎機車的家屬停靠，但招牌卻寫著「機車家長接送區」，因排版錯誤造成看似在辱罵家長，意外引發笑料；不少人笑說「學校內心深處的吶喊」、「不小心把心聲貼出來的老師」、「不夠機車還不能念這一間」。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處學校的「家長接送區」，其中該區主要是給騎「機車」的家長停留，但校方製作的招牌竟將「機車」與「家長」放在一起，乍看之下就像是「機車家長接送區」，像是在辱罵家長，有趣的排列被目擊網友拍下，引發討論。

網友發現北市某國中的校門外設置的家長接送區，原本是讓騎機車的家屬停靠，但招牌卻寫著「機車家長接送區」，意外引發笑料。（翻攝自臉書「路上觀察學院」、Google Map）

其他網友紛紛留言笑說「很深的怨念」、「學校內心深處的吶喊」、「家長還要人接送，果然機車」、「不小心把心聲貼出來的老師」、「也是一個罵人不帶髒字的說法，老師怨念很深」、「好機車喔，機車接送區我接受，機車家長，很難接受」、「我是恐龍家長 ，我找不到我的接送區」、「後來這所學校的家長都改開汽車來接送了」、「不夠機車還不能念這一間」。

還有網友查出該間學校疑似位在北市萬華西藏路上，該學校的校門兩側分別設有「汽車家長接送區」和「機車家長接送區」，因排版錯誤而引發的有趣誤會，意外引起關注。