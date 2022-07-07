投資人消化了聯準會（Fed）公布的6月會議紀要，隔夜美股小漲作收，但周四香港恆生指數開盤下挫1.08%，目前跌幅已見收斂，僅小跌0.28%，報21525.28點。國企股目前跌0.66%，報7495.93點。

恆生科技股指數下跌1.23%，成分股跌多漲少，萬國數據跌6.95%，跌幅最大，其次為比亞迪電子跌4.7%。小米集團漲1.06%，漲幅最大。

回應媒體報導，小米證實已經開始在越南生產智慧手機。該公司表示，該越南廠已於2021年6月投產，由該廠代工生產的手機亦已開始銷售。

手機業龍頭三星電子上季獲利表現不如預期，手機供應鏈股應聲走跌，舜宇、瑞聲目前跌0.5%，跌幅有所收斂。比亞迪電子稍早前一度大跌6.2%。通達和丘鈦目前跌1.4%，富智康跌2.8%。

三星電子初步估算第二季營業利益年增11%並創下2018年以來同期新高，但不如市場預期。

博奕股反彈，銀娛、金沙、永利澳門同步走高。

中遠海控預估上半年歸屬於股東淨利年增74.45%，受此激勵，其股價以大漲近7%開出，目前漲4.6%。