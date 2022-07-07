田厝抽水站抽水機組更新。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

三爺溪周邊防洪效能提升！為減緩三爺溪周邊易積淹水情形，台南市接續辦理河道整治工程也設置多處抽水站，目前三爺溪沿線有7座抽水站，總抽水量達103cms，近期水利局也完成三爺溪周邊田厝抽水站機組更新，有效提升三爺溪周邊及田厝抽水站防洪效能。

台南市長黃偉哲上任以來，持續推動各地區治水防洪工作，尤其，針對流經永康、仁德、東區及南區的三爺溪沿線，也已設置有7座抽水站，包含6座已完成及1座施工中，且為提升防汛能量，經黃偉哲積極爭取，獲得經濟部水利署納入2021年、2022年前瞻計畫補助2500萬元，市府再投入385萬元，合計投入2885萬元，辦理田厝抽水站機組更新改善工作。

水利局指出，田厝抽水站位於田厝排水與台86線快速道路交接處左岸，保護範圍包括仁德區上崙里、文賢里等，集水範圍約172公頃，是三爺溪周邊最早完成的抽水站。

水利局說明，田厝抽水站建站初期礙於經費需求，當初機組是向台北商借，整修後投入防汛，目前2部機組機齡皆已超過30年，效能降低且故障風險高，因此辦理田厝抽水站機組更新改善工作。

水利局表示，田厝抽水站新機組已於今年4月24日更換完成，已投入防汛作業，有效提升三爺溪周邊及田厝抽水站防洪效能。

水利局強調，老舊抽水站機組更新為近年水利局持續不斷投入進行的工作，針對維修風險較高的機組設備進行汰舊換新，不僅可確保抽水穩定性，也可降低日後維護成本，兼顧市民朋友生命財產安全及經濟發展，有效減緩三爺溪周邊易積淹水情形，營造台南成為宜居城市。