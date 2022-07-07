元宇宙熱潮持續，名人也相繼投入，藝人小馬（倪子鈞）近期與國際銀飾品牌CODY SANDERSON、大馬的角川平方合作，進軍NFT數位藝術創作。

小馬（倪子鈞）在演藝圈除跨足歌唱、主持、綜藝和電影等領域，近年開始投入藝術創作。繼去年攜手時尚大師潘怡良登上東京時裝週，及於台北舉行實體秀後，今年藝術創作能量更是大爆發，無論是「MY WAY．旅塗」個展或東京中央沐春堂的拍賣會，都獲得了非常好的成績。除了實體藝術創作外，小馬也熱衷於嘗試嶄新的藝術領域，自去（2021）年即開始探索NFT數位藝術創作的可能性，近期更躍上國際，分別與國際著名的銀飾品牌CODY SANDERSON和大馬的角川平方（Kadokawa Gempak Starz）開展「大馬X小馬」系列合作，在NFT數位藝術上展現亮眼的藝術創造力。小馬認為，NFT的不可替代和分割特性，非常適合作為實體資產的憑證。因此日前成立藝娛文創，首發即與國際知名銀飾品牌CODY SANDERSON聯名推出限量骷顱星反戰軍牌NFT，免費贈送給實體軍牌購買者。反戰軍牌NFT將以異材質的質地，搭配印第安類型的音樂，穿插黑鳩的叫聲、夾雜戰鼓、槍聲，製造緊張的氛圍，最後回到老鷹的叫聲，代表老鷹守護，戰勝一切，讓CODY SANDERSON限量軍牌NFT的持有者，在元宇宙中也能支持反戰的理念。此外，小馬也將與大馬的角川平方（Kadokawa Gempak Starz，KGS）聯名推出限量潮T，進行第一波「大馬X小馬」的創作。這件潮T除了設計上取得小馬矇萌系列畫作的授權外，並以電繡模式於袖口繡上獨一無二的編號，並加送帶有該編號的專屬NFT。大馬的角川平方將與東南亞的蝦皮合作進行販售，購買潮T者，可於TRART.io平台上兌換專屬的NFT，這也是蝦皮首次上架實體限量潮T與NFT的結合商品，雙方對這種全新型態的商業模式都抱著非常大的期待。