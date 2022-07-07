封測廠力成(6239)6月合併營收80.92億元，月增3.20%、年增14.57%，單月營收續創歷史新高；第二季合併營收232.63億元，季增11.7%、年增12.8%，同步創下歷史新高紀錄；上半年營收440.94億元，年增12.92%，也寫下歷史同期新高峰。

力成發言人暨財務長曾炫章表示，DRAM、固態、汽車電子等表現都不錯，汽車電子更可期，對於近期半導體出貨有雜音，曾炫章認為，對力成影響較小。而記憶體封測訂單成長再望，法人看好，本季營收再度挑戰新猷紀錄。