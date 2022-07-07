半導體檢測龍頭閎康（3587）公布6月營收為新台幣3.2億元，較去年同期成長13.45％，月增14.66％；1～6月累計營收17.84億元，較去年同期成長15.7％。閎康表示，由於日前上海實驗室受到封城影響，因此導致部份營收遞延認列，後續將逐月回補。

展望下半年，閎康成長動能持續強勁，目前在手訂單已看到2022年底，主要來自海外客戶的訂單，以業務別而言，主要集中在材料分析（MA）。近期大環境波動較劇烈，部份電子產業受到通膨及調整庫存影響，業績展望偏向保守，然而閎康的業務與消費端無直接關係，而是跟新產品和新製程開發強相關。受惠於中國大陸市場積極提升半導體自主化及日本半導體產業持續復甦，海外客戶研發開案量有增無減，其中汽車電子及智慧城市等相關應用正蓬勃發展，因此帶動閎康前景看好。

近年來，汽車電動化及電子化已成為全球市場主流，車用電子大量使用第三代半導體，中國大陸客戶由於半導體自主化的策略帶動，企圖在第三代半導體彎道超車，研發項目並無受到影響，閎康的分析服務扮演加速研發的角色，更是在客戶所在的地區，及時協助客戶，解決各種可能發生的研發瓶頸。

其次，全球之智慧城市潛在商機亦相當龐大，根據IDC報告指出，中國大陸智慧城市市場支出規模預計在2023年達到400億美元，主要投入項目包含可持續的基礎建設，數據驅動的治理方案以及數位化管理；另外根據國際調研機構GII調查，由於IT的整合、現代化的發展以及全球寬頻連接的強化，全球智慧城市的市場規模在2021年～2025年間，預測將成長到1,519億9,000萬美元，以19.43％的年複合成長率快速增長，可預期閎康的業績亦將隨著IoT產業的蓬勃發展，而水漲船高。

閎康為檢測分析龍頭廠，對於技術及設備持續積極布局，擁有高度技術背景的董事長謝詠芬亦長期在第一線帶領研發團隊與國內外客戶直接做技術上的對話與溝通，幫客戶全方位的解決技術上問題，因此客戶黏著度與技術開發程度優於同業。整體而言，閎康已藉由技術能量及產能佈局建立起高進入門檻，隨著半導體產業重要性與日俱增，閎康業績亦將伴隨全球半導體相關產品研發開案量持續成長。