台南市政府農業局長李建裕（中），祝賀黃國基（左）獲頒百大青農。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局長李建裕（左），祝賀邱創褘（右）獲頒百大青農。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

養青王偉珉（右）獲頒百大青農。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

青農陳奕儒（中）獲頒百大青農。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

青農蔡永順（中）獲頒百大青農。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

青農楊子賢（中）是台南這次入選的唯一女性。（市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

第6屆百大青農獲選名單出爐，台南市大放異彩，共有陳奕儒、蔡永順、楊子賢、林易辰、黃國基、邱創禕、鄭羽利和王偉珉8位青農獲選，市府農業局今天前往各家張紅榜祝賀。

此次獲獎的陳奕儒，在大內及善化等地種植網室木瓜，取木瓜台語諧音成立「牧龜農品」，採友善環境方式種植，部分面積取得有機驗證，此外還多角化經營種植有機蔬菜。蔡永順在新市區潭頂種植有機紅肉紅龍果，以小孩的名字將品牌命名為「烜竹」，曾榮獲全國紅龍果評鑑冠軍，強調「一株僅留一果」、「重質不重量」。

楊子賢則是入選的唯一女性，在大內區以自然農法方式種植10多種的酪梨及各種蔬果，將與草共生的美麗農場取名為「左岸幸福莊園」。年紀輕輕已是玉井區果樹產銷班第60班班長的林易辰，曾帶領班員報名參加第2屆永續善農獎競賽，榮獲現場操作組獎。

另外，不僅農業方面，台南青農在漁業亦表現亮眼。包含在學甲區養殖虱目魚、台灣鯛及白蝦並成立「國基生態養殖場」的黃國基；七股區養殖虱目魚及石斑的鄭羽利。

還有在七股區養殖烏魚及白蝦，以「冠騰的魚」延續家族魚塭，並致力發展食魚教育的邱創褘，以及在西港區及麻豆區養殖台灣鯛的王偉珉，皆在養殖領域有傑出表現而獲選。

市府農業局表示，獲選百大青農殊榮，除了農業經營表現優良獲肯定，讓農產銷售更加分外，農委會也將提供生產技術、行銷、財務、研發等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。