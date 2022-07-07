首家大陸自主知識產權的新冠病毒藥物已獲得官方批准上市。這種稱為安巴韋單抗／羅米司韋單抗聯合療法，是由大陸騰盛博藥及騰盛華創醫藥技術公司共同研發而成的中和抗體聯合治療藥物。據該公司先前公佈數據稱，安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法可使住院及死亡的複合終點降低80%。

據陸媒《快科技》報導，騰盛博藥及其控股公司騰盛華創醫藥技術公司於7月7日宣佈，其長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國商業化上市。

這款藥物是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院和清華大學合作從新冠病毒康復期患者獲得的單克隆中和抗體製成，特別應用了生物工程技術以降低抗體介導依賴性增強作用的風險，並延長血漿半衰期以獲得更長久的治療效果。

報導說，這項單抗聯合療法於2021年12月8日獲得中國藥監局批准，也是中國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物。

此一藥物用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型(包括住院或死亡)高風險因素的成人和青少年(12-17歲，體重≥40 kg)新型冠狀病毒感染(COVID-19)患者。其中青少年(12-17歲，體重≥40 kg)適應症人群為附條件批准。

根據之前公佈的數據，所有受試者隨訪28天的主要終點評估及關鍵性數據分析說明與中期分析結果及結論一致，在疾病進展高風險的COVID-19門診患者中，安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法可使住院及死亡的複合終點降低80%，具有統計學上的顯著意義。