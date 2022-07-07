統一獅7日靠著羅暐捷單場6打點，加上洋投柯瑞休2天繳出6局失2分的優質先發，以13比6擊敗味全龍，持續緊咬上半季暫居龍頭的樂天桃猿。

柯瑞在4日先發面對富邦悍將，但僅投44球比賽就因雨保留，他休息2天後再登板，前5局僅被敲出零星安打、無失分，直到6局下才因3支安打失掉2分，柯瑞中止3連敗也拿下本季首勝。

此役能贏球另一大功臣就是埋伏在第7棒的羅暐捷，他單場3支安打貢獻6打點，寫下個人新猷也獲選單場MVP。總教練林岳平也誇讚他，有把握住壘上有人的機會建功；羅暐捷也謙虛的說：「剛好是因為有學長上壘，自己才有機會打回來。」

羅暐捷坦言，近期打擊手感其實不太理想，一直有在與打擊教練卡麥隆討論，也有像胡金龍討教，「金龍賢拜就跟我說，我太想要把球打出去，導致迷失自己的擊球熱區，他說擊球熱區要保持好，自己也在賽前、練習時去做改變。」

明天獅隊將回到台南主場與桃猿進行2連戰，上半季排名前二名的球隊將正面對決，「餅總」說：「自己要加油，要把握住機會，試看看有沒有辦法在主場贏球，跟他們的距離再拉近一點。」不過今天老將陳鏞基又遭頭部觸身球，目前有頭暈、腫脹感，明天能否出賽還要再觀察。

今天另場在洲際的比賽，桃猿以4比3險勝中信兄弟，但因為獅隊同樣也贏球，無法讓封王魔術數字復燃，接下來2場獅猿對決將成為關鍵，若桃猿明、後天都擊敗獅隊，最快可在周日回桃園主場封王。

統一獅洋投柯瑞。（季志翔攝）