樂天桃猿想要拿下暌違3年的季冠軍還要過味全龍這一關，雖然龍隊上半季淘汰指數已經歸零，但總教練葉君璋表示，由於今年賽制改變，不會放棄任何一場比賽機會，「這樣才像是職棒。」

昨天龍隊雖然贏球，但是桃猿也逆轉統一獅，也讓龍隊上半季淘汰指數歸零，雖然無緣季冠軍，今年龍隊仍可扮演「攪局」角色，同時也要為了全年勝率去拚戰。

今年中職修改季後賽制度，採取「固定季後賽」制，5隊中有3隊能晉級，如果今天桃猿拿下季冠軍，也還不能代表確定能打「台灣大賽」，因此每一場例行賽都十分重要。

「這樣才像是職棒。」葉總認為，「職棒應該就是這樣才對，不能放棄任何一場比賽，每場比賽都很重要，也才對得起進場的觀眾。」龍隊今年上半季一度曾爬上第2名，但受到疫情停賽、先發投手傷兵影響，目前27勝26敗，排名暫居第4。

葉總表示，球隊今年在心態、技術各方面都有成長，但板凳深度還不夠，雖然王維中、林子昱的受傷仍有人可以頂替空缺，但狀況還是有落差，頂替上來的人吃局數能力沒辦法像他們一樣，也影響到牛棚壓力。

而近期因為重炮吉力吉撈・鞏冠因膝傷缺陣，昨天龍隊讓拿莫伊漾扛第4棒，葉總說：「他的體型就是中心打者，在鞏冠不在時就是他的機會，讓他挑戰一下。其實打第幾棒都一樣，就是打而已，他現在也越打越好，讓我們多了一個第四棒人選。」