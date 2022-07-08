鳳小岳化身理工男。（LINE購物提供）

鳳小岳反串洋妞仙氣女神等級 分飾6角網購手指失手。（LINE購物提供）

演活《華燈》渣男「江翰」的鳳小岳近期工作馬不停蹄，多變的戲劇角色，讓他受邀成為購物廣告代言人，1人分飾6角，還挑戰反串入鏡，化身長髮仙氣女神，立體五官加上細膩的女性動作揣摩，一度引發現場工作人員暴動。6個截然不同的人設在購物時的慾望表現也不相同，要在短短幾10秒間表現出來，非常考驗演技。

鳳小岳提到服裝是幫助自己進入角色的關鍵，其中最關鍵的就是「鞋子」，穿上鞋子可以實際跟角色一起感受日常生活的份量。鳳小岳工作之餘，生活以老婆、小孩為重，坦言不常逛街會透過網購消費，他說自己做決定的速度很快，且很容易原本要找A商品，一回神已手指失守下單了B、C、D。

他常購買的品項從家電類的冰淇淋機、除濕機，到家用品、保養品與小孩的東西都在範圍內，尤其喜歡添購廚房配備，笑稱家裡廚房「非常豐富」。最值得一提的購物類別則是樂器配件，一直很喜歡音樂的鳳小岳，還遭經紀人爆料有在準備音樂作品。

鳳小岳戲路多元，非常享受在角色裡面處理、面對慾望的過程。在LINE TV熱播中的《我的巴比倫戀人》飾演英俊瀟灑的巴比倫王子，精準詮釋角色的單純細膩，一本正經搞笑的模樣更被觀眾直呼超有反差萌。而他在《華燈初上》中演活風流才子編劇江瀚，更讓他人氣急升。

甫於台北電影節上映的輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》，鳳小岳則化身撫慰人心的「咖啡之神」，與菜鳥徒弟林哲熹每日精心沖煮的咖啡，不僅是店內熟客的精神糧食，更是眾人的心靈慰藉，故事藉咖啡多樣的風味，對照人性的多元樣貌，演技屢獲得好評。

檔期滿滿的鳳小岳更預計參與主演伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，雖目前將延期至2023年，反倒有更多時間揣摩角色與融入故事劇情。

在演戲之餘，鳳小岳同樣扮演多元角色，不僅身為「台北邁斯納表演工作室」共同創辦人，更力挺兒童實境節目《叫我野孩子》，用孩子的視角去重新提醒人們與大自然的關係，在敬畏大自然的同時也能給予在成長中的孩子們一個呼吸的窗口。在如此豐富多元的工作狀態中，鳳小岳分享日常生活其實更像是演戲，每個人在社會中的不同時刻都有不同身份要飾演，演老闆、演員工、演父母等，反而演戲時最認真在做自己，也呼應戲劇人名言「人生如戲、戲如人生。」