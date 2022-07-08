嫌犯在臉書刊登求職廣告，誘騙被害人至柬埔寨從事詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

以竹聯幫35歲李姓男子為首的不法集團，與藏身在柬埔寨的詐騙集團合作，透過臉書等網路社群管道，佯稱提供優渥的工作條件，假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，待被害人簽訂工作契約赴柬埔寨後，立即遭到拘禁箝制自由，被迫從事網路電信詐欺工作。

刑事局為深入追查幕後幫派勢力及組織犯罪分工，國際科與北市警信義、大同分局及苗栗縣刑大成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，嫌犯招募被害人出境打工，會先安排被害人住在旅館辦妥相關文件，再送往機場飛往柬埔寨，專案小組5月5日在北市旅館及時營救將前往機場的3名被害人，逮捕林姓男子等3名嫌犯，並經聲請羈押獲准。

專案小組深入追查，日前同步執行拘提及搜索10處所，將李嫌等6人拘提到案，查扣電腦8台、模擬槍1枝、空包彈100顆、點驗鈔機、僱用契約書、帳冊、本票及借據、大麻等贓證物，清查自去年11月起至今年5月止，共有82人被騙至柬埔寨，不法獲利超過千萬元。全案訊後，依詐欺、妨害自由、組織等罪嫌移送法辦。

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