新北市板橋區民生路某當鋪今（29）日中午遭19名歹徒持棍棒、大鐵鎚砸店，引爆雙方駁火，來砸店的李姓男子腹部、手臂中槍，自行就醫手術後無生命危險，同夥林姓男子連開3槍後攜槍至派出所投案，當鋪員工潘姓男子下午在板橋果菜公司落網，晚間涉嫌教唆砸店的八里區車行老闆張姓男子，由律師陪同到案說明。

四海幫45歲張男今年5月才因暴力脅迫被害人簽立本票，遭刑事局依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌逮捕送辦，日前又與板橋當鋪因計程車司機借貸問題發生糾紛，當鋪一方昨天先到車行理論爆發衝突，今天車行則糾眾到當鋪砸店開槍報復。

張男坦承透過友人召集人手到當鋪砸店，並指派車行計程車負責接送，但他否認教唆開槍，砸店的人有些他也不認識。

警方表示，砸店黑衣人與車行計程車上午11時許約定在新北市立殯儀館會合，再集體乘車前往當鋪砸店，部分涉案計程車司機下午已陸續約談到案，涉嫌砸店的歹徒警方正在全面追緝中。