新北市板橋區民生路某當鋪今（29）日中午遭19名歹徒持棍棒砸店，引爆雙方駁火，來砸店的李姓男子腹部、手臂中槍，自行到板橋醫院就醫，後轉送亞東醫院手術，暫無生命危險，同夥林姓男子連開3槍後攜槍至派出所投案，當鋪內潘姓男子開槍後從後門逃逸，下午3時許在板橋果菜公司落網。

林姓男子攜帶1把改造手槍、3發子彈向警方投案，供稱當時先聽到當鋪內朝外射擊1槍，所以開槍還擊，先對空開1槍後，再朝店內連開2槍。

潘姓男子到案後供稱，當時場面混亂，他對空先開1槍，續開第2槍時卡彈，他隨即從後門離開，逃往板橋果菜市場貨櫃屋躲藏。

警方調查，19名歹徒分乘8輛計程車集體到場，作案後隨即乘坐原車排成縱隊離開，然後分頭往淡水、蘆洲方向逃逸，警方已在全力追緝。

據了解，該間當鋪與八里區某計程車行都與同一輛計程車的司機有10萬元左右借貸，雙方為誰先扣車問題發生糾紛，昨天當鋪一方到車行理論爆發衝突，今天車行則糾眾到當鋪砸店開槍。