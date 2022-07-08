美國聯準會兩位發言最直白的鷹派官員周四不約而同表態支持7月會議再次升息75個基點（3碼），但也暗示之後可能放緩升息步伐，此外，兩人也都試圖淡化借貸成本升高將美國經濟推入衰退的風險。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在全國商業經濟協會的會議上明白表示，他絕對支持7月再次升息75個基點。但9月可能升息50個基點，然後我們可以討論是否回到升息25個基點，或是如果通膨沒有緩解跡象，我們必須做更多。

在阿肯色州舉行的另一場活動中，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，在聯準會於7月26日、27日舉行的下次貨幣政策會議上升息75個基點「很合理」。

聯準會如果在7月再次升息75個基點，則其基準利率區間將升至2.25%～2.5%，與布拉德主張年底時利率應達3.5%相比，僅相差約一個百分點。這表示對於7月之後、今年剩下的3場貨幣政策會議，布拉德確實也認為升息步伐將放緩，雖然他沒有明說。

在7月會議後，聯邦公開市場委員會（FOMC）將在9月20日、11月1日、12月13日，各召開為期兩天的貨幣政策會議。

根據一項對芝加哥商品交易所聯邦基金期貨合約所做的分析，沃勒的言論立即對市場預期造成影響，投資人認為聯準會9月再次升息75個基點的機率從其發表談話前的23%下滑至13%，而升息50個基點的可能性為80%。

利率升高、通膨居高不下以及金融環境狀況緊縮使經濟前景惡化，最近出爐的消費者支出與製造業生產數據均顯現放緩的跡象，引發美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

沃勒表示，他認為對經濟衰退的擔憂被誇大了，「為了抑制通膨，我們必須積極升息，我們可能必須冒著一些經濟損失的風險，但基於美國就業市場仍然強勁，經濟不致於陷入衰退」。他強調美國經濟有可能實現軟著，「將利率提高到3%或略高一點，並不會使失業率從目前的3.6%急升至6%，或衝得更高」。

布拉德亦表示，目前幾乎與以往一樣穩健的就業市場可能會降溫一點，但仍將保持強勁，他對美國經濟的「基本預測情境」是軟著陸，並表示「有些人將其誤認為是經濟衰退」。

布拉德表示，因為聯準會持續升息，通膨料將迅速回落，但明年才會比較明顯，而非今年。一旦聯準會將利率提高到3.5%，應該會依據通膨情況和通膨預期調整政策，這也包括可能降息。