智慧型手機客戶新機拉貨啟動，光學鏡頭廠大立光(3008)董事長林恩平表示，目前稼動率跟去年同期差不多，開案有變多，難度較高的7P及8P產品在第3季及第4季多一點，但量多少要看賣得怎麼樣，7月看起來比6月好，8月理論上會比7月好。

大立光今天下午舉行法說會，大立光第2季合併營收為96.75億元，季減4.52%，年減4%，營業毛利為53.98億元，季減0.15%，由於VCM比重降低，單季合併毛利率為55.8%，季增2.44個百分點，營業淨利為40.35億元，季增0.6%，單季營業淨利率為41.71%，單季匯兌利益為17.9億元，稅前盈餘為62.01億元，季減8.27%，稅後盈餘為49.45億元，季減10.28%，單季每股盈餘為37.06元；累計上半年合併營收為198.07億元，年減10%，營業毛利為108.05億元，年減21%，合併毛利率為54.55%，營業淨利為80.44億元，年減29%，營業淨利率為40.61%，稅前盈餘為129.62億元，年增22%，稅後盈餘為104.58億元，年增26%，每股盈餘為78.36元。

由於客戶進入季節性新產品出貨，林恩平表示，目前稼動率跟去年同期差不多，7月看起來比6月好，理論上8月也會比7月好。

儘管通膨升息衝擊終端消費力，且非蘋智慧型手機品牌廠面臨高庫存待去化，但手機鏡頭升級逐漸加速，林恩平表示，所有機種都希望導入好鏡頭，有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點，明年上半年可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面)鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也還在推，明年有機會導入，下半年產品規格比上半年難，在高階鏡頭沒有太大壓力，只是需求疲弱，客戶普遍悲觀不可能賣得多。

智慧型手機市況低迷，法人關注大立光在潛望式鏡頭、車用及AR/VR/MR等新產品及新應用佈局，林恩平表示，各類產品我們都有在涉獵，就看需求有沒有變強，車用鏡頭目前規格都還不高，自動駕駛的flare的解法比較重要，必須和軟體配合，VR的Pancake鏡頭是比較大顆，但精細度就不會很精細，要求耐磨擦比較不會壞掉，未來會看市場走向來安排生產的利用。