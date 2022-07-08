台驊控股（2636）今（8）日公布6月合併營收23.63億元，月減19.95％、年減24.93％，累計上半年合併營收181.49億元，年增31.87％。台驊表示，6月營收下滑，主要上海解封後未如預期出現報復性出貨潮，影響貨櫃運價未如預期上漲。

台驊表示，上海封城影響長三角製造業運作，甚至東南亞市場也因原物料半成品物流受挫，出貨大量減少；另因美國升息造成通膨壓力，加上零售端存貨偏高，俄烏戰爭造成石油短缺影響原物料上漲等不利因素，以至解封後未如預期出現報復性出貨潮，支撐貨櫃運價上漲。

台驊今年上半年營收組成，海運業務營收134.19億元，貢獻集團營收73.9％，年增44.2％，其次為內貿物流年增19.3％、空運業務年增3.4％、鐵路業務年減2.9％。

雖然第二季有諸多不利因素干擾，但海運美國線5月新合約運價是去年二倍以上，即便運量略減，對營收仍有助益。且在第一季高運價及高運量效益下，今年上半年海運業務年增仍達44.2％；空運業務受到上海封城及淡季影響，上半年營收與去年同期持平。

台驊除本業發展，也投資物流相關產業，包括貨櫃、貨代及航太等公司，因為去年獲利佳，今年均有不錯的配息，以截至6月底已除息的現金股利計入損益設算，貢獻第二季每股盈餘估算超過3元。

展望下半年，台驊表示，隨著庫存逐漸去化，加上年終採購、季節性需求推升，海運出貨量可望回溫增長並支撐運價；空運方面，據IATA預測航空市場今年貨運增幅5％，隨著旺季到來，高附加價值產品出貨量漸大，運價本季有望逐漸走高。