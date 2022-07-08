新北警猛追通緝犯 他跳車逃逸仍狼狽遭逮

新北市海山警分局員警查緝蘇姓通緝犯，今（8）日清晨在板橋四維路發現蘇男行蹤，正暗中跟監確認時，見其坐上1輛休旅車離開，員警隨即騎車尾隨，追至台北市萬華區成都路時，蘇男發現後有追兵，立即跳車逃逸，員警持續追捕，在武昌街將蘇男逮捕，訊後依法將蘇男移送歸案。

警方表示，蘇男因毒品、竊盜案件遭新北地檢署通緝中，今日清晨5時許現身板橋區四維路，員警發現後立即尾隨並欲伺機逮捕，跟監至長江路時，蘇男坐上1輛休旅車往台北方向行進，員警即騎車尾隨並通報請求警力支援。

該車行駛至北市萬華區成都路時，蘇嫌疑發現遭警方鎖定，立即跳車逃逸，企圖躲入建築物內，員警前後包抄，在武昌街攔下蘇嫌，將他壓制上銬逮捕。

該輛休旅車駕駛見狀，也立即棄車逃離現場，警方將通知駕駛到案說明，釐清案情。

員警隨後在車內查獲吸食器2個，蘇嫌坦承持有，訊後依毒品危害防制條例及竊盜、毒品通緝將蘇男移送新北地檢署偵辦。

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